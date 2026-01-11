MAGAZİN

Emily Atack’in değişimi gündem oldu! Hayranları ikiye bölündü

Emily Atack’in gözle görülür kilo kaybı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son görüntüsü hayranlarını ikiye bölerken, bazı takipçiler değişimi övdü bazıları ise fazla zayıfladığı yönünde endişelerini dile getirdi.

Bir dönem kıvrımlı fiziği ve beden olumlama hareketine verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Emily Atack, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. 36 yaşındaki ünlü oyuncunun gözle görülür şekilde zayıflaması, hayranları arasında tartışma yarattı.

Özellikle Noel döneminde Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda daha ince bir görünüme sahip olduğu dikkat çeken Emily Atack, hem övgü hem de endişe dolu yorumlarla karşılaştı.

Paylaşımların ardından birçok hayranı Emily Atack’in yeni görünümünü “harika” ve “zarif” olarak değerlendirirken, bazı takipçiler ise ünlü ismin fazla kilo verdiğini savundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, zayıflamanın zayıflama iğneleri ya da farklı yöntemlerle olup olmadığı da sorgulandı.

Emily Atack ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Oyuncuya yakın kaynaklar, Emily’nin özel hayatı ve bedeniyle ilgili yorumlara yanıt vermemeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Emily Atack
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

