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Emily Ratajkowski cesur pozlarını paylaştı! Gündemden düşmüyor

Cinsel hayatına dair itiraflarıyla ve bebeğini emzirirken elinde şarap kadehi tutarak verdiği pozla gündeme gelen Emily Ratajkowski yeni pozlarını paylaştı.

Emily Ratajkowski cesur pozlarını paylaştı! Gündemden düşmüyor

Emily Ratajkowski, sosyal medyada büyük tartışma yaratan üstsüz fotoğraf çekiminin ardından yeni paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Tüm eleştirilere rağmen Emily, bu kez Mallorca tatilinden yeni fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı.

Emily Ratajkowski cesur pozlarını paylaştı! Gündemden düşmüyor 1

Ünlü model, derin dekolteli siyah bikinisi ve düşük kesimli plaj elbisesiyle güneş altında öğle yemeği yerken objektiflere poz verdi. Ayrıca çok renkli çiçek desenli bikinisiyle çekilen fotoğraflarında fit karın kaslarını da sergiledi.

Emily Ratajkowski cesur pozlarını paylaştı! Gündemden düşmüyor 2

Ratajkowski, kırmızı file elbisesiyle verdiği pozlarda da dikkat çekti. Paylaştığı karelere şu notu düştü: "Yine en sevdiğim adaya döndüm ve yenilerini de keşfetmeye çalışıyorum."

Emily Ratajkowski cesur pozlarını paylaştı! Gündemden düşmüyor 3

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Ratajkowski yazısında, boşanmasının ardından yoğun şekilde flört etmeye başladığını ve bu süreçte toplumun kadınlara yönelik algılarını sorguladığını ifade etti. Model cinsel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelmişti.

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Emily Ratajkowski
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