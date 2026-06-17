Emily Ratajkowski cesur pozlarını paylaştı! Gündemden düşmüyor

Emily Ratajkowski, sosyal medyada büyük tartışma yaratan üstsüz fotoğraf çekiminin ardından yeni paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Tüm eleştirilere rağmen Emily, bu kez Mallorca tatilinden yeni fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü model, derin dekolteli siyah bikinisi ve düşük kesimli plaj elbisesiyle güneş altında öğle yemeği yerken objektiflere poz verdi. Ayrıca çok renkli çiçek desenli bikinisiyle çekilen fotoğraflarında fit karın kaslarını da sergiledi.

Ratajkowski, kırmızı file elbisesiyle verdiği pozlarda da dikkat çekti. Paylaştığı karelere şu notu düştü: "Yine en sevdiğim adaya döndüm ve yenilerini de keşfetmeye çalışıyorum."

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Ratajkowski yazısında, boşanmasının ardından yoğun şekilde flört etmeye başladığını ve bu süreçte toplumun kadınlara yönelik algılarını sorguladığını ifade etti. Model cinsel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelmişti.