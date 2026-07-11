Manifest konserinde korkutan anlar: Hilal Yelekçi rahatsızlanınca sahneden indi sonra...

Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, dün akşam Yenikapı'da hayranlarıyla buluştu.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, gece boyunca “Zamansızdık”, “Daha İyi”, “Rüya”, “Snap” ve “Toz Pembe” gibi sevilen şarkılarını seslendirirken danslarıyla da dikkat çekti.

HİLAL YELEKÇİ KORKUTTU

Konser sırasında bacağında ani ve şiddetli bir ağrı oluşan Hilal Yelekçi, ilk anlarda performansını sürdürse de ilerleyen dakikalarda sahneden inerek konsere ara verdi.

Yelekçi, kuliste sağlık kontrolünden geçti. Ancak konser bu anlarda da durmadı ve Esin, Lidya, Mina, Sueda, Zeynep sahnede seyircilerle sohbet etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DANS ETTİ

Sağlık kontrolü sonrası konsere devam edebileceği söylenen Hilal Yelekçi ise arkadaşlarının yanına geri döndü. Alkışlarla sahneye çıkan Yeleçi'nin zaman zaman acı çektiği ve gözyaşlarına boğulduğu da dikkatlerden kaçmadı.