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Emily Ratajkowski "Onları sevmiyorum" diyerek açıkladı! Göğüslerini küçültmeye karar verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 13:27
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Emily Ratajkowski "Onları sevmiyorum" diyerek göğüslerinden rahatsız olduğunu itiraf etti. Güzel model estetik ameliyat olacağını açıkladı.

Emily Ratajkowski "Onları sevmiyorum" diyerek açıkladı! Göğüslerini küçültmeye karar verdi

2014 ve 2015 yıllarında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski itirafıyla gündeme geldi.

2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar tarafından aldatıldıktan sonra boşanan model bu süreçte sık sık aşk haberleriyle gündeme geliyordu.

Emrata son olarak da göğüs itirafıyla dikkat çekti. "Onları sevmiyorum" diyen başarılı model "İnce silüetleri daha çok beğeniyorum ve göğüslerimin bedenime göre büyük olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Emily Ratajkowski açıklamasının devamında "Sanırım yaza daha küçük bir göğüs ölçüsüyle gireceğim" ifadelerini kullandı.

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Ratajkowski’nin ilk çıkış rolü 2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolündeydi. Daha sonra We Are Your Friends, Schumer in I Feel Pretty and Marc Maron in Easy filmlerinde yer aldı. Son rol aldığı yapım, Ruben Östlund’ın ödüllü filmi Hüzün Üçgeni oldu.

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Emily Ratajkowski
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