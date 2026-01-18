Emine Meyrem kimdir? Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Afife’si kaç yaşında, nereli?

Netflix’te yayınlanan “Ayrılık da Sevdaya Dahil” dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Emine Meyrem, son dönemin en çok merak edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı Afife karakteriyle güçlü bir performans sergileyen başarılı oyuncunun hayatı, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Emine Meyrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Emine Meyrem hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Emine Meyrem'in doğal hali ve standartlaşan kadın başrollere benzemeyişi sosyal medyada takdir aldı. Diziyi izleyenler "Botokslu mimiksiz oyuncu yerine bu başrol çok iyi", "Başrol kadını beğendim", "Kadın başrolün tanınan bir oyuncu olmaması çok iyi" yorumlarında bulundu.

EMİNE MEYREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Emine Meyrem Karamemet, 28 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 45 yaşında olan oyuncu, Türk ve İtalyan kökenli çok kültürlü bir aileden geliyor. Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Meyrem, Brüksel Hür Üniversitesi (Université Libre de Bruxelles) İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sanat yaşamını uzun süredir Paris’te sürdüren oyuncu, hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde aktif olarak yer alıyor.

EMİNE MEYREM'İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Emine Meyrem, kısa sürede sinema dünyasında dikkat çekmeyi başardı. Özellikle bağımsız ve sanat filmlerindeki performanslarıyla öne çıkan oyuncu, uluslararası festivallerde de önemli başarılara imza attı.

Jean-Philippe Martin’in yönettiği “Sonar” filmindeki başrol performansıyla, 2016 yılında Yeni Delhi’de düzenlenen 7. Dada Saheb Phalke Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Bu başarısı, Meyrem’in uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Usta isim Yavuz Turgul imzası taşıyan Netflix dizisi “Ayrılık da Sevdaya Dahil”, Emine Meyrem’in Türkiye’de geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje oldu. Dizide, borçlarıyla ve hayat mücadelesiyle yüzleşen bir senarist olan Afife karakterine hayat veren Meyrem, derinlikli oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.