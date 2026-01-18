MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emine Meyrem kimdir? Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Afife’si kaç yaşında, nereli?

“Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinde Afife karakterine hayat veren Emine Meyrem, kariyeri, yaşı ve oynadığı projelerle merak ediliyor. Başarılı oyuncunun hayatına ve rol aldığı dizi-filmlere dair tüm detaylar…

Emine Meyrem kimdir? Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Afife’si kaç yaşında, nereli?

Netflix’te yayınlanan “Ayrılık da Sevdaya Dahil” dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Emine Meyrem, son dönemin en çok merak edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı Afife karakteriyle güçlü bir performans sergileyen başarılı oyuncunun hayatı, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Emine Meyrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Emine Meyrem hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Emine Meyrem kimdir? Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Afife’si kaç yaşında, nereli? 1

Emine Meyrem'in doğal hali ve standartlaşan kadın başrollere benzemeyişi sosyal medyada takdir aldı. Diziyi izleyenler "Botokslu mimiksiz oyuncu yerine bu başrol çok iyi", "Başrol kadını beğendim", "Kadın başrolün tanınan bir oyuncu olmaması çok iyi" yorumlarında bulundu.

EMİNE MEYREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Emine Meyrem Karamemet, 28 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 45 yaşında olan oyuncu, Türk ve İtalyan kökenli çok kültürlü bir aileden geliyor. Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Meyrem, Brüksel Hür Üniversitesi (Université Libre de Bruxelles) İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sanat yaşamını uzun süredir Paris’te sürdüren oyuncu, hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde aktif olarak yer alıyor.

Emine Meyrem kimdir? Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Afife’si kaç yaşında, nereli? 2

EMİNE MEYREM'İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Emine Meyrem, kısa sürede sinema dünyasında dikkat çekmeyi başardı. Özellikle bağımsız ve sanat filmlerindeki performanslarıyla öne çıkan oyuncu, uluslararası festivallerde de önemli başarılara imza attı.

Jean-Philippe Martin’in yönettiği “Sonar” filmindeki başrol performansıyla, 2016 yılında Yeni Delhi’de düzenlenen 7. Dada Saheb Phalke Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Bu başarısı, Meyrem’in uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Emine Meyrem kimdir? Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Afife’si kaç yaşında, nereli? 3

Usta isim Yavuz Turgul imzası taşıyan Netflix dizisi “Ayrılık da Sevdaya Dahil”, Emine Meyrem’in Türkiye’de geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje oldu. Dizide, borçlarıyla ve hayat mücadelesiyle yüzleşen bir senarist olan Afife karakterine hayat veren Meyrem, derinlikli oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni fragman hemen yayınlandı! Seyirci mest olduYeni fragman hemen yayınlandı! Seyirci mest oldu
Meryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya dayanamadı! O sözlere eleştiriMeryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya dayanamadı! O sözlere eleştiri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Netflix Emine Meyrem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.