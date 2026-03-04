İbrahim Tatlıses'in miras açıklaması gündemde! Torundan iddia: "Babam için tetikçi tuttu"

İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'a öfke kustu. Tatlıses bu çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı. Açıklamalar peş peşe gelirken torun da konuya dair oldu.

Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses önce İdo Tatlıses'e dair konuşarak "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir 'dolandırıldım' diyor. İki sene sonra da asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" dedi.

"VURULDUĞU GÜN EVİNDE PARTİ YAPTILAR"

Habertürk'te yer alan habere göre; dedesi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olmadığını iddia eden Mert Tatlıses, "Sağlık durumunu düşünenler, ilk vurulduğu gün evinde parti yapmazdı. İdo Bey ne söylediğimi çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in, babası Ahmet Tatlıses ile ilgili çeşitli planlar yaptığını da iddia eden Mert Tatlıses, "Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'in yaşadığı tüm maddi kayıpların arkasında kadınlar olduğunu söyleyen torunu Mert Tatlıses, "İbrahim Bey kadınların üzerine ev, araba yapıyor. Sonra da 'dolandırıldım' diye ortaya çıkıyor" dedi.