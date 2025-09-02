Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Görenler hayran kaldı

Bir döneme damga vuran "Canısı" dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündeme geldi. Usta sanatçı İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı diziyle büyük çıkış yakalayan Ün, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Tatili Bodrum’da geçiren güzel oyuncu, şehre döndükten sonra imaj tazeledi. Kuaför sonrası verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşan Emine Ün, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Bir dönem Emre Kınay ile evlilik yaşayan ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile sık sık paylaşımlarda bulunan Ün, hem doğal güzelliği hem de zarif tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada fotoğraflarını gören hayranları ise ünlü oyuncuya “Çok güzelsiniz”, “Hiç değişmemişsiniz”, “Yıllara meydan okuyorsunuz” yorumları yaptı.

ESKİ EŞİ VE KIZ KARDEŞİ AŞK YAŞADI

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanan Emine Ün, bir süre Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamıştı.