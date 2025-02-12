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  4. Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları büyüdü! İngiltere'de okuyan Duru'ya teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları büyüdü! İngiltere'de okuyan Duru'ya teklif yağıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 14:17
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Oyuncu Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, 20 yaşına bastı. Duru Kınay yurt dışında eğitim alırken güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Duru Kınay'a teklif yağıyor.

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları büyüdü! İngiltere'de okuyan Duru'ya teklif yağıyor

Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızları Duru sık sık sosyal medyada pozlarını paylaşıyor. Emine Ün ve Emre Kınay'ın 20 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle ve annesine benzerliğiyle beğeni alıyor.

Emine Ün eski eşi Emre Kınay’dan olan ve İngiltere’de üniversiteye giden kızı Duru’ya oyunculuk teklifleri yağdığını açıkladı.

Duru’nun şimdilik oyunculuğa pek sıcak bakmadığını belirten Emine “Okulunu bitirene kadar fikri değişir mi, bilmiyorum" dedi.

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"BİZ ARKASINDAYIZ"

Emine Ün kızına dair sözlerine "Ama babası da ben de ne iş yaparsa yapsın hep arkasındayız” diyerek devam etti.

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Emine Ün geçtiğimiz günlerde kızıyla pozlarını paylaşarak "Hayat seninle daha çok güzelleşti… Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez… 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel. Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim her şeyim kızım iyi ki doğdun iyi ki benim kızımsın. Seni çok seviyorum" demişti.

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Emine Ün
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