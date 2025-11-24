MAGAZİN

Emine Ün ve Emre Kınay paylaştı! Kızlarının güzelliğine beğeni yağdı

İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı "Canısı" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Emine Ün bir dönem Emre Kınay ile evliydi. İkilinin Duru adında bir kızı var. İki ünlü isim Duru'nun yaş gününü kutlayınca fotoğraflara beğeniler gecikmedi.

Oyuncu Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay yeni yaşını kutladı. Emine Ün ve Emre Kınay'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

Emine Ün kızının bebeklik halini ve şimdiki halini paylaşarak "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek , senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bitanecik güzel kızım, her şeyim" dedi.

Emre Kınay ise paylaşımına şu notu düştü:

"Ne söyleyebilirim ki... Sen benim her şeyim, yaşam sevincim kuzum kızım bebeğim canımmm. Ben hayatta en çok senin baban olmayı sevdim her şeyden çok... İyi ki varsın güzel gözlü kızım..."

Emine Ün ve Emre Kınay’ın fotoğraflarına beğeni yağarken 21 yaşına basan Duru Kınay'ın güzelliğine de yorumlar gecikmedi.

Öte yandan Emine Ün eski eşi Emre Kınay’dan olan ve İngiltere’de üniversiteye giden kızı Duru’ya oyunculuk teklifleri yağdığını söylemişti.

