Emine Ün yeni yaşını kutladı! Kızı Duru ile pozlarına yorum yağdı: İkizi gibi...

Bir döneme damga vuran "Canısı" dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Emine Ün yeni yaşını geçtiğimiz günlerde kutladı. Kızı Duru ile pozlarını paylaşan oyuncuya yorumlar gecikmedi. Anne kızın güzelliği pek çok övgü aldı.

Emine Ün yeni yaşını kutladı! Kızı Duru ile pozlarına yorum yağdı: İkizi gibi...
Kubra Akalın

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Emine Ün, geçtiğimiz günlerde 48 yaşına bastı. Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru da annesinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Emine Ün yeni yaşını kutladı! Kızı Duru ile pozlarına yorum yağdı: İkizi gibi... 1

"İYİ Kİ DOĞDUN ANNEM"

Annesiyle hem yeni hem de yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Duru Kınay, Emine Ün'e "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem" sözleriyle seslendi.

Emine Ün yeni yaşını kutladı! Kızı Duru ile pozlarına yorum yağdı: İkizi gibi... 2

Kızının paylaşımına kayıtsız kalamayan Emine Ün de bu paylaşıma "Aşkım, her şeyim" diye karşılık verdi.

“Canısı” dizisiyle hafızalara kazınan Emine Ün ve kızının pozları gündem oldu. Anne kızın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Hem Emine Ün hem de kızının güzelliğine yorum yağarken benzerliklerine ise "İkiz gibisiniz" yorumları gecikmedi.

Anahtar Kelimeler:
Emine Ün
