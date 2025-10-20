Emine Ün yıllara meydan okuyor! Kızı da merak edildi... Estetik açıklaması

İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı "Canısı" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Emine Ün, sosyal medya pozları ve zaman zaman da özel hayatıyla dikkat çekiyor. 48 yaşındaki Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündemde.

Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evliliğinden kızı Duru ile sık sık pozlarını paylaşarak dikkat çeken güzel isim açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kızı Duru'nun büyümesinden bahsederken "Yaşım 21 oluyor. O büyüdükçe ben de büyüdüm. Korumacı bir anneyim ama bazen fazla geldiğimi düşünüyorum. Aradığımda ulaşmak istiyorum" diyen Emine Ün doğal güzelliğiyle konuşulsa da estetiğe de karşı değil.

Estetik konusuna değinen oyuncu, "Ufak dokunuşlar olabilir ama mimiklerimin kaybolmasını istemem" dedi.

ESKİ EŞİ VE KARDEŞİ AŞK YAŞAMIŞTI

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan Emine Ün, 2012'de Tolga Karakaş ile evlendi ve 2021'de boşandı. Geçtiğimiz yıllarda eski eşi ve kardeşi Mine Ün'ün yasak aşkıyla sarsılan Ün o dönem gündem olmuştu.

