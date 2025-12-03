MAGAZİN

Pınar Altuğ kocasına 'oğlum' deyince gündem oldu! Yaş farkı gündem yine oldu

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan yemek videosu çekti. Altuğ ve eşi arasında soğan yüzünden tartışma çıktı. Oyuncu Pınar Altuğ eşine "Oğlum" deyince ise sosyal medyada hemen bu detayı gündeme taşıdı.

Çocuklar Duymasın'ın unutulmaz oyuncularından Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan sosyal medyadan yayınladıkları video ile gündem oldu. Karı-koca yemek yaparken çektikleri videoda soğan yüzünden gerildi.

Videoda Atacan, mutfakta soğanları genellikle kendisinin doğradığını söyleyerek eşine takıldı. Yağmur Atacan "Bıçakta senden daha iyiyim soğanların alayını ben doğruyorum" deyince Pınar Altuğ dayanamadı.

Altuğ, “Oğlum ben donmuş soğan kullanıyorum” diyerek yanıt verdi. Sosyal medyada bu anlar gündem oldu.

Aralarında 8 yaş fark olması sebebiyle sık sık eleştirilere maruz kalan çiftin yaş farkı yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada bu anlara "Oğlum demese iyiydi", "Oğlu gibi büyüttü zaten", "Oğlum lafı üzdü", "Oğlum olmamış ya" yorumları yapıldı.

