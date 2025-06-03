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Emir Can İğrek'in sahne tarzı sosyal medyanın diline düştü! Görenler aynı şeyi söyledi

Emir Can İğrek dün akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Sahneye deri bir ceket ve pantolonla çıkan ünlü şarkıcı kombinini derin dekolteli bir bluz ile tamamladı. Emir Can İğrek'in Başak Dizer imzalı bu stili sosyal medyanın diline düştü.

Emir Can İğrek'in sahne tarzı sosyal medyanın diline düştü! Görenler aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

'Nalan', 'Ali Cabbar', 'Müzik Kutusu' gibi şarkılarıyla hit olan şarkıcı Emir Can İğrek dün akşam Harbiye'de sahne aldı. Geceye deri bir ceket ve pantolonla çıkan ünlü şarkıcı kombinini derin dekolteli bir bluz ile tamamladı.

Ünlü ismin Başak Dizer imzalı bu stili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

emircan

Sosyal medyada; 'Ceket fazla olmuş sanki', 'Kadınlara özenmek moda olmuş', 'Başak bilinçli böyle giydirmiş', 'Başak kimse kocasından yakışıklı olsun istemiyor' gibi yorumlar yapıldı.

EMİRCAN

'BURADA ŞOV YAPIYORUZ'

Emir Can İğrek kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. İğrek, “Burası sahne. Burada şov yapıyoruz. Tek tip bir insan olmayacağım.” İfadelerini kullandı.

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emircan iğrek ali cabbar
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