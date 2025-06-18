'Emir Sarıgül' yine soruldu! Sibel Can evlilik sorularını es geçti

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Emir Sarıgül son dönemde özel hayatıyla yine gündemde. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.

Ardından Sarıgül'ün Buket Aydın'la ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Diğer yandan ise Sarıgül'ün Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın sessiz sedasız evlendiği söylenmişti.

JET AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sibel Can'ın basın danışmanı bu iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve 'Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede...' demişti.

EVLİLİK SORULARINI ES GEÇTİ

Fransa tatilinden döndükten sonra İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen Sibel Can'a Emir Sarıgül yine soruldu. Ünlü isim, Emir Sarıgül'le ilgili hakkında çıkan evlilik iddialarına cevap vermemeyi tercih etti.