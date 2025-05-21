Emirhan Topçu ve Derya Pınar Ak aşk yaşıyor iddiası!

21 yaşındaki oyuncu Derya Pınar Ak'ın özel hayatı gündeme geldi. İddialara göre güzel oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Fenomen dizi “Prens”te rol alan Derya Pınar Ak, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor. Hürriyet'te yer alan iddiaya göre; iki aydır birlikte olan genç çift aşklarını gözlerden uzak yaşamak için Anadolu yakasında buluşmayı tercih ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu birbirlerini sosyal medya hesabından takip etti.

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’nun daha önce Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Derya Pınar Ak, oyunculuk kariyerine 2019 yılında “Witch Trilogy” adlı filmde rol alarak adım atmıştır. Sevmek Zamanı, Hükümsüz, 3391 Kilometre gibi yapımlarda rol alan güzel isim Prens ile ekrana geliyor.