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Emirhan Topçu ve Derya Pınar Ak aşk yaşıyor iddiası!

Prens dizisinin yıldızı Derya Pınar Ak iddialara göre, gönlünü Beşiktaş’ın yıldız futbolcusuna kaptırdı. Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı söylenen Ak'ın yaşı merak konusu oldu.

Emirhan Topçu ve Derya Pınar Ak aşk yaşıyor iddiası!
Kubra Akalın

21 yaşındaki oyuncu Derya Pınar Ak'ın özel hayatı gündeme geldi. İddialara göre güzel oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Fenomen dizi “Prens”te rol alan Derya Pınar Ak, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor. Hürriyet'te yer alan iddiaya göre; iki aydır birlikte olan genç çift aşklarını gözlerden uzak yaşamak için Anadolu yakasında buluşmayı tercih ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu birbirlerini sosyal medya hesabından takip etti.

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Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’nun daha önce Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Derya Pınar Ak, oyunculuk kariyerine 2019 yılında “Witch Trilogy” adlı filmde rol alarak adım atmıştır. Sevmek Zamanı, Hükümsüz, 3391 Kilometre gibi yapımlarda rol alan güzel isim Prens ile ekrana geliyor.

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Derya Pınar Ak
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