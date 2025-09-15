Emmy’de şıklık yarışı...Cesur tercih: Jenna Ortega göğsünü mücevher taşlarla kapattı

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, 77. Emmy Ödülleri kırmızı halısında cesur seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

22 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı kült film Death Becomes Her’de Isabella Rossellini’nin canlandırdığı Lisle von Rhuman karakterini andıran iddialı kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Rossellini’nin filmdeki ikonik sahnesinde olduğu gibi Ortega da, göğsünü yalnızca ışıltılı taşlardan oluşan bir mücevher üst ile kapattı.

Ortega’nın kırmızı halı kombini, derin yırtmaçlı siyah uzun eteğiyle tamamlandı. Cesur detaylarla süslenen kıyafet, genç oyuncunun zarif fiziğini öne çıkarırken, platform topuklu ayakkabılar boyunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

Simsiyah saçlarını ıslak görünümlü bir modelle kullanan Ortega, kan kırmızısı rujuyla makyajını tamamladı.

Emmy’ye aday olmayan Ortega, gecede ödül sunucusu olarak sahneye çıktı. Başarılı oyuncu, Wednesday dizisindeki rol arkadaşı Catherine Zeta-Jones ile birlikte “Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü sundu.