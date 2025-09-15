MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emmy’de şıklık yarışı...Cesur tercih: Jenna Ortega göğsünü mücevher taşlarla kapattı

Jenna Ortega, Emmy kırmızı halısında göğsünü ışıltılı taşlardan oluşan mücevher üst ile kapattı! Jenna Ortega'nın cesur kırmızı halı tercihi sosyal medyada da beğeni aldı.

Emmy’de şıklık yarışı...Cesur tercih: Jenna Ortega göğsünü mücevher taşlarla kapattı
Kubra Akalın

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, 77. Emmy Ödülleri kırmızı halısında cesur seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

22 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı kült film Death Becomes Her’de Isabella Rossellini’nin canlandırdığı Lisle von Rhuman karakterini andıran iddialı kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Rossellini’nin filmdeki ikonik sahnesinde olduğu gibi Ortega da, göğsünü yalnızca ışıltılı taşlardan oluşan bir mücevher üst ile kapattı.

Emmy’de şıklık yarışı...Cesur tercih: Jenna Ortega göğsünü mücevher taşlarla kapattı 1

Ortega’nın kırmızı halı kombini, derin yırtmaçlı siyah uzun eteğiyle tamamlandı. Cesur detaylarla süslenen kıyafet, genç oyuncunun zarif fiziğini öne çıkarırken, platform topuklu ayakkabılar boyunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Göğüslerimi beğeniyorum!" Kırmızı halıya damga vurdu "Göğüslerimi beğeniyorum!" Kırmızı halıya damga vurdu

Simsiyah saçlarını ıslak görünümlü bir modelle kullanan Ortega, kan kırmızısı rujuyla makyajını tamamladı.

Emmy’de şıklık yarışı...Cesur tercih: Jenna Ortega göğsünü mücevher taşlarla kapattı 2

Emmy’ye aday olmayan Ortega, gecede ödül sunucusu olarak sahneye çıktı. Başarılı oyuncu, Wednesday dizisindeki rol arkadaşı Catherine Zeta-Jones ile birlikte “Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü sundu.

Emmy’de şıklık yarışı...Cesur tercih: Jenna Ortega göğsünü mücevher taşlarla kapattı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan iddia: ‘Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu...Korkutan iddia: ‘Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu...
800 bin TL kredi borcu için borç istedi! Ünlü şarkıcı kredi kartı limitini açıklayıp...800 bin TL kredi borcu için borç istedi! Ünlü şarkıcı kredi kartı limitini açıklayıp...

Anahtar Kelimeler:
jenna ortega
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.