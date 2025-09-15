MAGAZİN

Sydney Sweeney, Emmy kırmızı halısına dekoltesiyle damga vurdu!

2025 Emmy Ödülleri’nin kırmızı halısında en iyi giyinen isimlerin başında Sydney Sweeney vardı. Güzel yıldız yine göğüslerini öne çıkaran bir elbise seçerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sydney Sweeney, Emmy kırmızı halısına dekoltesiyle damga vurdu!
Kubra Akalın

2025 Emmy Ödülleri’nin kırmızı halısında gözler adeta Sydney Sweeney’nin üzerindeydi. 28 yaşındaki güzel oyuncu, kırmızı, derin dekolteli Oscar de la Renta elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Euphoria yıldızı, ihtişamlı görünümünü Lorraine Schwartz imzalı mücevherlerle tamamladı. Özellikle 120 karatlık devasa elmas kolyesi, kırmızı halının en dikkat çeken aksesuarlarından biri oldu.

Sydney Sweeney, Emmy kırmızı halısına dekoltesiyle damga vurdu! 1

Kırmızı elbisesi, kusursuz saç ve makyajıyla birleşince, Sydney Sweeney sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını paylaşarak “gecenin kraliçesi” yorumlarında bulundu.

Sydney Sweeney, Emmy kırmızı halısına dekoltesiyle damga vurdu! 2

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiren Sweeney, yine dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Güzel isim daha önce şu itirafıyla dikkat çekmişti:

"18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim. Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum."

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
