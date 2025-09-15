Sydney Sweeney, Emmy kırmızı halısına dekoltesiyle damga vurdu!

2025 Emmy Ödülleri’nin kırmızı halısında gözler adeta Sydney Sweeney’nin üzerindeydi. 28 yaşındaki güzel oyuncu, kırmızı, derin dekolteli Oscar de la Renta elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Euphoria yıldızı, ihtişamlı görünümünü Lorraine Schwartz imzalı mücevherlerle tamamladı. Özellikle 120 karatlık devasa elmas kolyesi, kırmızı halının en dikkat çeken aksesuarlarından biri oldu.

Kırmızı elbisesi, kusursuz saç ve makyajıyla birleşince, Sydney Sweeney sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hayranları, oyuncunun fotoğraflarını paylaşarak “gecenin kraliçesi” yorumlarında bulundu.

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiren Sweeney, yine dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Güzel isim daha önce şu itirafıyla dikkat çekmişti:

"18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim. Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum."