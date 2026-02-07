MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Derici kaç yaşında? Nişanlısıyla yaş farkı gündemdeydi

Sevilen şarkıcı İrem Derici, Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan haberinin ardından İrem Derici'nin yaşı gündeme geldi. İşte İrem Derici hakkında merak edilenler...

İrem Derici kaç yaşında? Nişanlısıyla yaş farkı gündemdeydi

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden İrem Derici, özel hayatında mutlu bir döneme girdi. Derici uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı. Nişan sonrası hayranları, İrem Derici'nin yaşını merak etti.

İrem Derici kaç yaşında? Nişanlısıyla yaş farkı gündemdeydi 1

İREM DERİCİ YAŞI

21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşına girmeye hazırlanıyor.

İrem Derici kaç yaşında? Nişanlısıyla yaş farkı gündemdeydi 2

YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu’nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümde 'tokat' bombası! Ortalık karışıyorYeni bölümde 'tokat' bombası! Ortalık karışıyor
Hülya Avşar'ın başörtüsü yorumu sosyal medyayı ikiye böldüHülya Avşar'ın başörtüsü yorumu sosyal medyayı ikiye böldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.