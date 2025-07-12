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Emre Altuğ sır gibi sakladığı sevgilisini anlattı! Övmelere doyamadı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde ilk defa aşk itirafında bulunmuştu. Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra özel hayatından pek konuşmayan Emre Altuğ sır gibi sakladığı sevgilisini övmelere doyamadı.

Emre Altuğ sır gibi sakladığı sevgilisini anlattı! Övmelere doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ bir yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. Altuğ daha önce yeni ilişkisini neden gözlerden uzak yaşadığını söylemişti.

Ünlü isim; "Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum” diye konuşmuştu.

Emre Altuğ sır gibi sakladığı sevgilisini anlattı! Övmelere doyamadı 1

Altuğ, uzun süre sonra kameralara yakalandı. Sevgilisi hakkında ilk kez konuşan ünlü isim "Çok güzel gidiyor her şey. 1 yıldır nasıl gittiğini görüyorsunuz zaten. Birlikte vakit geçirmekten de çok keyif alıyoruz. Aynı zamanda birlikte bir şeyler üretmeyi de seviyoruz." dedi.

Emre Altuğ sır gibi sakladığı sevgilisini anlattı! Övmelere doyamadı 2

"ÖZLEDİĞİM BİRİ"

Sevgilisinin nasıl biri olduğunu anlatan ünlü isim "Akıllı, birlikte vakit geçirirken keyif aldığını bana hissettiren, benim de onunla vakit geçirirken çok keyif aldığım, beraber yazdığımız çizdiğimiz, ürettiğimiz müthiş bir arkadaşlığımız olan aynı zamanda ve de özlediğim biri" diyerek sevgilisini övmelere doyamadı.

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Emre Altuğ
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