Emre Altuğ ve sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil'den poz! Gözlerden uzak tutuyordu

Çağla Şıkel ile yaşadığı evlilikten sonra özel hayatını gözlerden uzak tutan Emre Altuğ yeni bir aşka yelken açtı. 2 yıldır sevgilisini sır gibi saklayan Emre Altuğ bir davette görüntülendi.

Emre Altuğ ve sevgilisinin davetteki pozlarına sosyal medyada "Çok yakışmışlar" yorumları geldi.

Altuğ aşk hayatına dair, “İlişkimizi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyoruz. 2 yıldır mutlu ve seviyeli bir şekilde ilişkimiz devam etmekte. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen’in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşayan Emre Altuğ sevgilisi hakkında "Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok" demişti. (Fotoğraf: Quality)