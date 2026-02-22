MAGAZİN

Emre Karayel'den Beren Saat yorumu! "Daha iyisini yapabilir"

Feirt Ömeroğlu ile Olduğu Gibi programına konuk olan oyuncu Emre Karayel çok konuşulan Beren Saat'in şarkısı hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.

Emre Karayel'den Beren Saat yorumu! "Daha iyisini yapabilir"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Feirt Ömeroğlu ile Olduğu Gibi programına konuk olan oyuncu Emre Karayel, kuklayla yaptığı açılış ve samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Karayel’in Haluk Bilginer çıkışı ve Beren Saat yorumu gündem oldu.

Programa kuklayla eğlenceli bir giriş yapan Karayel, hem esprili tavırları hem de içten açıklamalarıyla sosyal medyada gündem yarattı. Programın fenomen akımı “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” bölümüne katılan Karayel’in verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Emre Karayel den Beren Saat yorumu! "Daha iyisini yapabilir" 1

HALUK BİLGİLER VURGUSU

Akım kapsamında kendisine yöneltilen isimler arasında Onur Tuna, Ozan Akbaba, Barış Arduç, İlker Kaleli, Mehmet Günsür, İbrahim Çelikkol, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit ve Halit Ergenç gibi birçok başarılı oyuncu yer aldı.

Karayel, sayılan tüm isimleri pas geçerek yalnızca Haluk Bilginer isminde durdu. Ünlü oyuncu, bu tercihini şu sözlerle açıkladı:

“Bu saydığın bütün yetenekli arkadaşlarımla her rolde, eğer rolü istiyorsam audition’da kapışmayı göze alırım o yüzden durmadım. Ama Haluk abi özel bir yetenek ve büyüğümüz, hocamız… Ondan çok şey öğrendik. Dolayısıyla onu üzmemek için onunla kapışmayı göze almam.”

Emre Karayel den Beren Saat yorumu! "Daha iyisini yapabilir" 2

BEREN SAAT YORUMU

Son dönemde çok konuşulan klibiyle gündemde olan Beren Saat hakkında da Ferit Ömeroğlu'nun sorduğu soruya Karayel gülerek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, Saat’in çalışması için şu ifadeleri kullandı:

“Daha iyilerini yapar. Bu bir başlangıç diyelim. Tema biraz değişik geldi bana ama çok çalışılmış, çok özenilmiş. Daha iyileri olacak diye tahmin ediyorum.”

