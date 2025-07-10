MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru genç futbolcuya aşkını ilan etmişti! Annesinden onay aldı ama olmadı... Mutluluğu kısa sürdü

Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru adını verdikleri kızları özel hayatıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz aylarda genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını ilan eden Duru Kınay'ın mutluluğu uzun soluklu olmadı.

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru genç futbolcuya aşkını ilan etmişti! Annesinden onay aldı ama olmadı... Mutluluğu kısa sürdü
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün 23 yaşındaki kızları Duru Kınay, özel hayatıyla gündeme geldi. Annesine olan benzerliği ile adından sıkça söz ettiğimiz Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Emre Kınay ve Emine Ün ün kızı Duru genç futbolcuya aşkını ilan etmişti! Annesinden onay aldı ama olmadı... Mutluluğu kısa sürdü 1

Sosyal medyadan aşkını ilan eden Duru Kınay gönderisinin altına 'kalp' emoji koymuş Emirhan Çalışkan ise fotoğraflara 'Birtanem' notunu düşmüştü.

Emine Ün, kızının ve sevgilisinin fotoğraflarının altına nazar boncuğu ve kalp emojisi bırakarak ilişkiye onay verdiğini göstermişti.

Emre Kınay ve Emine Ün ün kızı Duru genç futbolcuya aşkını ilan etmişti! Annesinden onay aldı ama olmadı... Mutluluğu kısa sürdü 2

Ancak Duru Kınay'ın mutluluğu pek uzun soluklu olmadı. Genç aşıklar yollarını ayırdı. Duru Kınay, Emirhan ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sildi.

Emre Kınay ve Emine Ün ün kızı Duru genç futbolcuya aşkını ilan etmişti! Annesinden onay aldı ama olmadı... Mutluluğu kısa sürdü 3

Duru Kınay ayrıca Emirhan Çalışkan'ı takibi de bıraktı. İngiltere’de okuyan Duru tatil için Bodrum’a geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aylar önce ölen babasına cenaze! Kıyafeti gündem oldu ama...Aylar önce ölen babasına cenaze! Kıyafeti gündem oldu ama...
"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Acı haber geldi"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Emre Kınay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama!

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.