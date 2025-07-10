Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru genç futbolcuya aşkını ilan etmişti! Annesinden onay aldı ama olmadı... Mutluluğu kısa sürdü

Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün 23 yaşındaki kızları Duru Kınay, özel hayatıyla gündeme geldi. Annesine olan benzerliği ile adından sıkça söz ettiğimiz Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Sosyal medyadan aşkını ilan eden Duru Kınay gönderisinin altına 'kalp' emoji koymuş Emirhan Çalışkan ise fotoğraflara 'Birtanem' notunu düşmüştü.

Emine Ün, kızının ve sevgilisinin fotoğraflarının altına nazar boncuğu ve kalp emojisi bırakarak ilişkiye onay verdiğini göstermişti.

Ancak Duru Kınay'ın mutluluğu pek uzun soluklu olmadı. Genç aşıklar yollarını ayırdı. Duru Kınay, Emirhan ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sildi.

Duru Kınay ayrıca Emirhan Çalışkan'ı takibi de bıraktı. İngiltere’de okuyan Duru tatil için Bodrum’a geldi.