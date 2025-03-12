Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu doğada yaşıyor! Bahçesinden paylaştı: Havuz yok çünkü...

Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu bir dönem özel hayatıyla gündeme gelirken şimdilerde yaşam tarzıyla konuşuluyor. Oyuncu Sarp Levendoğlu artık gözlerden uzak yaşıyor.

Deniz Sipahi ile aşk yaşayan Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti. Datça'da yaşayan Sarp Levendoğlu Datçaspor'un basketbol takımında yer alıyor, sörf yapıyor ve dostlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" dedi.

Oyuncu son olarak bahçesinden "Burada havuz yok neden mi çünkü hortum var" diyerek serin havada duş aldı. Sakin ve huzurlu bir hayat süren oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.

Sarp Levendoğlu geçtiğimiz günlerde şunları demişti:

KÖY HAYATINI ANLATTI

"Sosyal medyada köy hayatını izleyip geliyorlar, ama gerçek hayat öyle değil. Köy hayatında doğalgaz yok mu diye soruyorlar. Yok diyorum. Odun kıracak, bahçeyle ilgilenecek ve doğayla iç içe olacaksın. Bahçeye yaban domuzları geldiğinde korkmayacaksın. Böceklerden korkanlar ise bu hayatta yıpranıyor. Köy yaşamının doğası bu."