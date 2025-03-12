MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu doğada yaşıyor! Bahçesinden paylaştı: Havuz yok çünkü...

Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu doğada yaşıyor! Bahçesinden paylaştı: Havuz yok çünkü...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2025 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşti. Sarp Levendoğlu burada basket takımında yer alıyor, sörf yapıyor doğada dolu dolu bir hayat yaşıyor.

Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu doğada yaşıyor! Bahçesinden paylaştı: Havuz yok çünkü...

Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu bir dönem özel hayatıyla gündeme gelirken şimdilerde yaşam tarzıyla konuşuluyor. Oyuncu Sarp Levendoğlu artık gözlerden uzak yaşıyor.

Deniz Sipahi ile aşk yaşayan Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti. Datça'da yaşayan Sarp Levendoğlu Datçaspor'un basketbol takımında yer alıyor, sörf yapıyor ve dostlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-12 150142

Oyuncu son olarak bahçesinden "Burada havuz yok neden mi çünkü hortum var" diyerek serin havada duş aldı. Sakin ve huzurlu bir hayat süren oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.

1

Sarp Levendoğlu geçtiğimiz günlerde şunları demişti:

Ekran görüntüsü 2025-03-12 145509

KÖY HAYATINI ANLATTI

"Sosyal medyada köy hayatını izleyip geliyorlar, ama gerçek hayat öyle değil. Köy hayatında doğalgaz yok mu diye soruyorlar. Yok diyorum. Odun kıracak, bahçeyle ilgilenecek ve doğayla iç içe olacaksın. Bahçeye yaban domuzları geldiğinde korkmayacaksın. Böceklerden korkanlar ise bu hayatta yıpranıyor. Köy yaşamının doğası bu."

Mynet'in Sesi
Ünlü oyuncudan üzen haber! Kalp krizi geçirdiÜnlü oyuncudan üzen haber! Kalp krizi geçirdi
Gelen sorularla şaşkına döndü! "Bunlar nasıl sorular" diyerek...Gelen sorularla şaşkına döndü! "Bunlar nasıl sorular" diyerek...
Anahtar Kelimeler:
Sarp Levendoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.