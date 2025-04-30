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En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık imaj tazeledi

Özel hayatı, sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmişti. Bu seçim ile eleştirilerin hedefi olan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Zeynep Bastık'ın yeni görüntüsüne sosyal medyada yorum yağdı.

En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık imaj tazeledi
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemde.

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Sevgilisiyle sık sık paylaşımalar yapan Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmiş ancak bu karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

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İMAJ TAZELEDİ

Zeynep Bastık şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. İmaj tazeleyen ünlü şarkıcının saçlarını kahkül kestirdiği görüldü.

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TAM NOT ALDI

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Zeynep Bastık'ın yaptığı imaj değişikliği takipçilerinden tam not aldı.

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Bastık'a sosyal medyada; 'saçlar çok iyi', 'yeni saçlar yakışmış', 'böyle güzel', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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