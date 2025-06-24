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'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Zeynep Bastık sezonu teknede açtı

Özel hayatı, sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmişti. Ünlü ismin bu unvanı tartışmalara neden olmuştu. Zeynep Bastık şimdi de teknede verdiği bikinili pozlarla dikkat çekti.

'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Zeynep Bastık sezonu teknede açtı
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya anketinde 'En seksi Türk kadını' seçilmişti.

Ünlü ismin aldığı bu unvan kısa sürede tartışmalara neden olmuştu. Zeynep Bastık şimdi de teknede verdiği bikinili pozlarla dikkat çekti.

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Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz sezonunu denizde karşıladı.

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Yeşil bikinisiyle tekne de poz veren ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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