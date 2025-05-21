En zor görev: Aslı Hünel annesinin cenazesinde bayıldı! Saruhan Hünel kardeşine sarılarak teselli etti

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünel'in yoğun bakımda tedavi gören annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Aslı Hünel şu paylaşımı yaptı:



"Annem gücüm, dünyam, hem anam hem nazlı kızım, benim aşkım, seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum. Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle, sürprizlerle, esprilerinle, merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin. Annem. Babamla kavuştunuz, seni babam karşılayacak orada annem sonra yeniden kavuşacağız. Bu sadece kısa bir ara dinlen, ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla..."

ABİSİ SARILARAK DESTEK OLDU

Dün vefat eden Şükran Hünel, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Talat Bulut, Ragıp Savaş ve daha birçok ünlü isim, Hünel kardeşleri zor günlerinde yalnız bırakmadı.

Aslı Hünel ile ağabeyi Saruhan Hünel cenazede gözyaşlarına boğuldu. Aslı Hünel, "Yaşatamadım daha, çok çabaladım yaşatamadım ki" diyerek gözyaşı döktü.

Aslı Hünel tabutun başında gözyaşlarına hakim olamazken bir anda baygınlık geçirdi.