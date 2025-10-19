Enes Batur'a ne oldu? Tarikat iddiaları sonrası yakın dostu patladı! "Ulaşamıyorum"

Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını kapattı ve Instagram’daki biri hariç tüm fotoğraflarını sildi. Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik süreciyle ilgili yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enes Batur'a ne oldu?

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Enes Batur'un ciddi psikolojik sorunları olduğu konuşuluyordu.

CharmQuell adlı sosyal medya hesabı, Batur’un bazı paylaşımlarının bir tarikatla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Enes Batur'la 2023 yılından beri tanışık olduklarının altını çizen CharmQuell, Enes’in oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf ilişkileri olduğunu iddia etti.

"UMARIM İYİLEŞİRSİN"

Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken Enes Batur’un yakın çevresinden Berkcan Güven sessiz kalmadı. Güven “Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız" diyerek sitem ederken şunları yazdı:

"Paylaşmayı geçtim, bu paylaştığınız videoda adamın yaşadığı travması üstünden sellout yapmanız ne kadar mantıklı? Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin. Yanında olmak için her şeyi yapmaya hazırız, bunu en içten dileklerimle söylüyorum. Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak atıyorum.”