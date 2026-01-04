Enes Batur'un son hali ortaya çıktı! Tüm videoları sillip ortadan kaybolmuştu

YouTube’un 16 milyon abonesiyle Türkiye’nin en çok takip edilen içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur bir süre önce paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ardından ise herkesi şaşırtarak tüm videolarını kaldıran ve YouTube hesabını kapatan Enes Batur'un ruhsal çöküntü yaşadığı da söyleniyordu.

Enes Batur, aylar önce YouTube kanalından kaldırdığı 400’ü aşkın videosunu yeniden erişime açtı. Batur, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Instagram profilini güncelleyen fenomen isim, kaldırdığı 400’ü aşkın YouTube videosunu da tekrar izlenmeye açtı.

ZAYIFLIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Enes Batur uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Fenomen isim memleketi Antalya'da bir berbere gitti. Batur’un çok zayıflamış hali sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmadı.



Batur'un sevenlerinden, 'İyileşiyor sanki', 'Ruh hali umarım düzelmiştir', 'Youtube için yeni imaj mı yoksa?' gibi yorumlar geldi.