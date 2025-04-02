Engellediğini duyurdu, yaptığı yorumu görünce kendini tutamadı! Gülben Ergen ve Demet Akalın yine birbirine girdi

Oyunculuğu ve şarkıcılığının yanı sıra yardımlarıyla da adından söz ettiren Gülben Ergen ve Demet Akalın, yine birbirine girdi. Akalın, geçtiğimiz haftalarda Ergen'in okul açılışı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" demişti ve ikili gerilmişti.

BU SEFER ENGELLEDİ!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi. Demet Akalın ise Gülben Ergen'i engelledi. Bunu fark eden Ergen ise hesabından "Koyun can derdinde kasap mal" yazdı.

Arından da bunu gören Demet Akalın, "Kasap ben miyim? Mal da benim galiba! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek rezil olacağım dedi O zaman kasap değildim ama! Neyse konu nazik olmasa" yorumunu yaptı.

İrem Derici, Gülben Ergen'in tarafını tuttu ve Gülben Ergen'i etiketleyerek, "Kurtulduk aşk çiçeğim, kulübe hoş geldin" dedi.