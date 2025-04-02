MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Engellediğini duyurdu, yaptığı yorumu görünce kendini tutamadı! Gülben Ergen ve Demet Akalın yine birbirine girdi

Aralarında soğuk rüzgarlar esen Gülben Ergen ve Demet Akalın yine birbirine girdi. Ergen, Akalın'ın kendisini engellediğini duyurdu. Yaptığı yorumu ise Demet Akalın cevapsız bırakmadı.

Engellediğini duyurdu, yaptığı yorumu görünce kendini tutamadı! Gülben Ergen ve Demet Akalın yine birbirine girdi
Jale Uslu

Oyunculuğu ve şarkıcılığının yanı sıra yardımlarıyla da adından söz ettiren Gülben Ergen ve Demet Akalın, yine birbirine girdi. Akalın, geçtiğimiz haftalarda Ergen'in okul açılışı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" demişti ve ikili gerilmişti.

1200xauto (1)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşekkür etmeyince azarladı! Takipten çıkarıp resti çekti... Teşekkür etmeyince azarladı! Takipten çıkarıp resti çekti...

BU SEFER ENGELLEDİ!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi. Demet Akalın ise Gülben Ergen'i engelledi. Bunu fark eden Ergen ise hesabından "Koyun can derdinde kasap mal" yazdı.

s-1d635b8f08d5284cb7bfbcb47fb848

Arından da bunu gören Demet Akalın, "Kasap ben miyim? Mal da benim galiba! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek rezil olacağım dedi O zaman kasap değildim ama! Neyse konu nazik olmasa" yorumunu yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-04-02 190914

İrem Derici, Gülben Ergen'in tarafını tuttu ve Gülben Ergen'i etiketleyerek, "Kurtulduk aşk çiçeğim, kulübe hoş geldin" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes sevgilisini merak etti! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyorHerkes sevgilisini merak etti! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor
Sevgilisinden destek paylaşımı geldi! Sevgilisinden destek paylaşımı geldi!

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Gülben Ergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü Muse grubu İstanbul konserini 2026'ya erteledi!

Dünyaca ünlü Muse grubu İstanbul konserini 2026'ya erteledi!

Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Bakanlardan boykot çağrılarına tepki! Alışverişe çıktılar

Bakanlardan boykot çağrılarına tepki! Alışverişe çıktılar

CHP 'Sağol yoldaş' diye teşekkür etti, Varank'tan yanıt geldi

CHP 'Sağol yoldaş' diye teşekkür etti, Varank'tan yanıt geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.