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Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu başrolde! 'İstanbul My Love' yayına hazır

İstanbul’un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerinde Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı orijinal mini dizi “İstanbul My Love” 19 Haziran’dan itibaren Go Türkiye’nin YouTube kanalında izleyicisiyle buluşacak.

Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu başrolde! 'İstanbul My Love' yayına hazır
Öznur Yaslı İkier

İstanbul’un dünyada tanıtımı adına çekilen, Ortadoğu ve Avrupa'nın içinde yer aldığı farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluşacak olan mini dizi dijital kampanya stratejisiyle yurt dışındaki izleyicinin beğenisine sunulacak.

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği ISTANBUL MY LOVE (İstanbul Aşkım) ,Engin Akyürek, Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor.

DİZİ 11

Yaklaşık üçer dakikalık 10 bölümden oluşan “İstanbul My Love”, İstanbul’un estetik ruhunu, modern zamanlarda yazgıya karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını güçlü bir görsellikle izleyiciye sunuyor.

DİZİ 22

Tamamı İstanbul’da çekilen mini dizi, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi şehrin en ikonik noktalarında geçen sahnelerle izleyiciyi duyusal bir keşfe çıkarıyor. Her sahne, İstanbul’un hafızasını ve kalp atışını hissettiren görsel bir deneyim sunuyor.

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UYUMAYAN BiR ŞEHiRDE, DOĞAÇLAMA YAKALANAN İKİ KALP

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği İstanbul karakteri, yapay zekâ üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkın bile programlanabileceğine inanan genç bir girişimcidir. Yazılımını, başarılarıyla tanınan ancak duygusal dünyasını kapalı tutan iş insanı Tan’a (Engin Akyürek) sunar. Tan, İstanbul’un algoritmasına meydan okuyarak üç randevuda gerçek aşkı bulmayı teklif eder. Eğer bu deney başarılı olursa, genç kadının şirketine yatırım yapacaktır.

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Yapay zekâ destekli bu aşk deneyi zamanla her iki karakter için de duygusal ve kişisel bir yolculuğa dönüşür. Tan, çıktığı her buluşmada aslında tek bir sorunun cevabını arar: Aşk gerçekten programlanabilir mi? Yoksa bu algoritma, onu en başından beri karşısında duran İstanbul’a mı götürecektir?

DİZİ 6

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Afra Saraçoğlu Engin Akyürek
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