Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor: Ailesiyle birlikte Dubai’ye taşınıyor!

Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara'yı da yanına alarak iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde şehri Dubai'ye taşınıyor.

DUBAİ'YE YERLEŞME NEDENİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu kararın ardında birkaç etken yatıyor. Öncelikle hem Engin Altan Düzyatan'ın hem de eşi Neslişah Alkoçlar'ın Dubai'yi çok sevdikleri biliniyor.

Kararda etkili olan bir diğer önemli faktör ise Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ'ın da Dubai'de yaşıyor olmasıymış.

Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etkenin ise çocuklarının eğitimi olduğu iddiaları gündeme geldi.

Ünlü çift, oğulları Emir Aras ve kızları Alara için Dubai'de İngilizce eğitim veren uluslararası bir okul bulmuş ve çocukların kayıtlarını da şimdiden yaptırmış. Çocukların eylül ayında Dubai'deki yeni okullarına başlaması planlanıyor.

OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Engin Altan Düzyatan'ın mesleğine devam edeceği öğrenildi. Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdüreceği belirtildi.