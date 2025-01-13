Engin Öztürk ile fotoğraf çektirdi, sosyal medya yıkıldı! "Engin Öztürk'ü sollamışsın"

Sandık Kokusu Bora rolüyle ekranlarda olan Engin Öztürk'ün bir karesi sosyal medyayı salladı. Ancak bu sefer konu Engin Öztürk değildi.

Sevilen dizide Bora'yı oynayan Engin Öztürk ile fotoğraf çektiren bir akaryakıt istasyonu çalışanının fotoğrafı resmen viral oldu.

Genç adamın Engin Öztürk ile fotoğrafı "Sen Engin Öztürk 'ün yanında daha karizmatik olmayı nasıl başardın?" yorumuyla paylaşıldı. Bu paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pozu görenler "Bu benzin istasyonu nerede tam olarak", "Engin'i sollamış", "Ünsüz abinin karizması der susarım", "Aşık oldum ben nerede bu çocuk" yorumlarında bulundu.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de ailesinin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Babası havacı astsubay olduğu için çocukluğu Eskişehir askeri lojmanlarında geçmiştir. Lise yıllarında başlamak üzere 8 yıl voleybol oynadı. Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra baba mesleğini seçip 2003 yılında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun oldu.

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü tamamladı. Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizinin seçmelerini kazanıp, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.