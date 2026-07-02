MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Engin Polat paylaştı: Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali...

Fenomen Dilan Polat, 10 gün önce hastaneye yatırıldı. Sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat'ın son halini Engin Polat paylaştı.

Engin Polat paylaştı: Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali...

Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polat'ın kaybından dolayı zor günler geçiren ve bu süreçte sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat, hastaneye yatırıldı.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sıla Doğu "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli" demişti.

Engin Polat paylaştı: Hastaneye yatırılan Dilan Polat ın son hali... 1

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ise "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman... Zaten bu yeni olan bir şey değil, çocukluğundan beri devam eden bir şey. Üst üste gelince böyle bir tedaviye ihtiyacı vardı. Umarım iyi olduğunu görürüz. Dualarınız çok önemli" açıklamasında bulunmuştu.

Dilan Polat'tan sonunda yeni fotoğraf geldi. Hastanedeki tedavisi devam edilen Dilan Polat'ın son hali de merak konusu oldu.

Engin Polat paylaştı: Hastaneye yatırılan Dilan Polat ın son hali... 2

Engin Polat, son paylaşımında eşinin hastanedeki bir karesini yayınlayarak "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu yazdı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk olduMisafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu
Ela Rümeysa Cebeci "İçeride anladım" diyerek paylaştıEla Rümeysa Cebeci "İçeride anladım" diyerek paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.