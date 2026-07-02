Engin Polat paylaştı: Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali...

Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polat'ın kaybından dolayı zor günler geçiren ve bu süreçte sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat, hastaneye yatırıldı.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sıla Doğu "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli" demişti.

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ise "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman... Zaten bu yeni olan bir şey değil, çocukluğundan beri devam eden bir şey. Üst üste gelince böyle bir tedaviye ihtiyacı vardı. Umarım iyi olduğunu görürüz. Dualarınız çok önemli" açıklamasında bulunmuştu.

Dilan Polat'tan sonunda yeni fotoğraf geldi. Hastanedeki tedavisi devam edilen Dilan Polat'ın son hali de merak konusu oldu.

Engin Polat, son paylaşımında eşinin hastanedeki bir karesini yayınlayarak "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu yazdı.