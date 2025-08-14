MAGAZİN

Entübe edildiği konuşulmuştu! 89 yaşındaki Gönül Yazar son haliyle gündemde

“Taş Bebek” lakaplı Türk sanat müziğinin efsane ismi Gönül Yazar, 89. yaşını kutladı. Geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan “entübe edildi” iddialarını yalanlayan usta sanatçı, doğum gününde sağlıklı ve neşeli haliyle dikkat çekti.

Kubra Akalın

Türk sineması ve sanat müziğinin usta isimlerinden Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilmişti. "Taş Bebek" lakaplı Yazar'ın entübe edildiği iddiaları da sevenlerini korkutmuştu.

Usta sanatçı Gönül Yazar, hakkındaki haberler sonrası sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak ''Hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar ,memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şu anda hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim'' demişti.

Gönül Yazar bu olaydan aylar sonra ortaya çıktı ve son haliyle gündeme geldi. 89. yaşını kutlayan Gönül Yazar pastasındaki mumları üflerken "Kilo alayım inşallah" diyerek dua etti.

Gönül Yazar'ın son halini görenler "Halen taş bebek", "Çok güzel yaşlanmış", "Gayet sağlıklı görünüyor" yorumlarında bulundu.

