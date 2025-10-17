MAGAZİN

Entübe edilmişti! Fatih Ürek hakkında 'zayıflama iğnesi kullandı' iddiası...

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneye kaldırıldığında entübe vaziyette olan Fatih Ürek hakkında 'zayıflama iğnesi kullandı' iddiası yayıldı.

Öznur Yaslı İkier

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapılırken; 59 yaşındaki Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve uyutulan Fatih Ürek ile ilgili hastaneden yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

Öte yandan Ürek'in sağlık durumuyla ilgili doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu da açıklama yaptı. Ünlü sanatçının kalp ve ritim açısından hayati bir tehlikesinin olmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikayesi vardı evde fenalaşmış.Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatıyor diye düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" şeklinde konuştu.

'ZAYIFLAMA İĞNESİ' İDDİASI

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken sosyal medyada 'zayıflama iğnesi kullandı' iddiaları dolanmaya başlandı. MagazinBurada'da yer alan habere göre; Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği iddiasına yer verildi.

