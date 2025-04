Erdem Baş Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşmişti! Sebebini bu sözlerle açıkladı

“Çocuklar Duymasın”, “Reyting Hamdi”, “Seksenler” gibi sektöre damga vuran projelerde yer alan ünlü oyuncu Erdem Baş, Green Card hakkı kazanarak Amerika’ya taşındı.

2016’da Selvet Su Deniz ile evlenen ve bir kızı olan oyuncu uzun süredir yurt dışında. Burada hem tiyatro yapan Erdem Baş hem de IT eğitimleri almaya başladı.

Baş eğitim aldığı kurumun ortaklarından biri olduğunu da daha önce şu sözlerle açıklamıştı:

“İki yıl oldu buradayım. IT eğitimleri veren kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. Bu iki ayda hayatım değişti… Yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek ve geliştiğini hissetmek insanı gerçekten iyi hissettiriyor. Öğrencisi olduğum kursun daha sonra ortağı olmak ise benim için bambaşka bir durum.”

AKIMA O DA KATILDI

Erdem Baş son olarak kızının pozlarını paylaşarak Türkiye'yi terk etme sebebini paylaştı. Oyuncu Erdem Baş "44'ümden sonra sırf onun geleceği için ülke değiştirdim" dedi.

Ayrıca oyuncu 'We are clean" mesajı da verdi. We are clean akımı sosyal medyada son dönemde çok yaygın. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bu akıma olan ilgi giderek arttı.