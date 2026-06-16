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Erkek sevgilisini terk etti! Murat Övüç bakın kiminle evleniyor! Tarih bile verdi

Son dönemde hayatındaki değişikliklerle gündemden düşmeyen Murat Övüç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Murat Övüç yeni bir aşka yelken açtığını itiraf edip kalbini İzmirli bir hanımefendiye kaptırdığını söyledi.

Erkek sevgilisini terk etti! Murat Övüç bakın kiminle evleniyor! Tarih bile verdi
Öznur Yaslı İkier

102 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat Övüç tahliyesinin ardından hayatında köklü değişiklikler yapmaya karar vermiş ve 'Murat Abi olacağım' ifadelerini kullanmıştı.

Murat Övüç erkek sevgilisini terk ederek kalbini İzmirli bir hanımefendiye kaptırdığını itiraf etti. Evrim Akın'ın programına konuk olan Övüç yeni sevgilisini adeta öve öve bitiremedi.

Erkek sevgilisini terk etti! Murat Övüç bakın kiminle evleniyor! Tarih bile verdi 1

TARİH BİLE VERDİ

Murat Övüç, oğlunun ve gelininin de onay vermesi halinde evlenmeyi düşündüğünü dile getirdi. Övüç 22 Kasım civarı aile arasında sade bir nikah yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

Övüç, birlikte olduğu kişinin kendisini şöhreti ya da maddi imkanları nedeniyle değil, doğrudan Murat Övüç olduğu için sevdiğini düşündüğünü söyledi.

Erkek sevgilisini terk etti! Murat Övüç bakın kiminle evleniyor! Tarih bile verdi 2

Özellikle cezaevi sürecinde kendisine verdiği destekten etkilendiğini anlatan fenomen isim, yaşadığı zor günlerde yanında olan bu kişinin hayatındaki yerinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

Erkek sevgilisini terk etti! Murat Övüç bakın kiminle evleniyor! Tarih bile verdi 3

Düğünün Çeşme'de bir otelde yapmayı planladığını söyleyen Murat Övüç, evlilik sonrası Bodrum'da daha sakin bir hayat yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Murat Övüç
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