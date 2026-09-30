Erken final kararına sitem etti! Çirkin'in Engin'i Baran Bölükbaşı kendini tutamadı: 'Zaten zirvedeydi'

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı, Çirkin dizisi için 'erken final' kararı verildi tarih bile belli oldu.

Yeni sezonda reytinglerde henüz istediği başarıyı yakalamayan dizinin fişi hemen çekildi. Böylelikle Çirkin dizisinin ikinci sezon macerası sadece 3 bölüm sürmüş oldu.

Dizinin başrolleri Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla projeye veda ettiler. Dizide Engin karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı ise 'erken final' kararına sitem etti.

Bölükbaşı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; 'Çirkin benim için çok güzel bir yolculuktu sette çok sevdiğim insanların bir arada olduğunu görmek ve bu insanlara arasına yeni dostlukların katılması bu yolculuğu daha da keyifli bir hale getirdi. Zaten seti set yapan da bunlar değil mi?

Dürüst olmak gerekirse erken final haberine ekipçe çok üzüldük. Canla başla saatlerce çalışılan bu işin karşılığı zaten zirvedeydi. Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık. Değerli seyircilerimizin de bizi tekrar zirveye taşıyacağından şüphemiz yoktu. Hayat bu güzel insanların karşısına yeteneklerini gerçek bir yerden değerlendirip karşılıklarını alabilecekleri işler çıkartacaktır. Herkese sonsuz teşekkürler hoşça kal Çirkin.''

REYTİNG SIRALAMASI GÜNDEME GELDİ

Ünlü ismin açıklamaları, dizinin ilk sezonunda elde ettiği başarılı sonuçları da yeniden gündeme taşıdı. Çirkin, 19 Nisan akşamında 6,78 Total reytingle günün en çok izlenen yapımı olurken, 6. bölümünde ise 6,83 Total, 5,50 AB ve 7,20 ABC1 reyting sonuçlarına ulaşarak pazar akşamının zirvesine adını yazdırmıştı.

Ancak ikinci sezonda tablo tersine döndü. Dizi, 27 Eylül Pazar akşamı Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında 7. sırada yer alarak ilk sezonundaki performansının gerisinde kaldı.