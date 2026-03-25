Erol Köse'nin yakın arkadaşı 'mafya ve borç' iddialarına noktayı koydu! 'Tazminat ödemiş'

16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, 'borç ve mafya' iddialarına yanıt verdi.

16'ncı kattan düşerek yaşamını yitiren Erol Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, ölümüyle ilgili yapılan spekülasyonlara da açıklık getirdi.

Koç, "En son bayramda görüşmüştük. Evde tek başınaymış. Yardımcısını da uzaklaştırmış. Cinayet demek doğru olmaz. Düşmüş olabilir mi? Korkuluklar var, biraz zor ama ağır kalp ilaçları kullandığını biliyorum. Denge sorunu yaşatabilir mi ilaçlar hekimler bilir. Hayatına son verip vermediğini otopsi raporunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE BORCU YOKTU"

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Koç, Köse'nin borcu olduğuna, mafyaya düştüğüne dair iddialarla ilgili şunları söyledi: "Asla kimseye borcu yoktu. Telif gelirleri de iyiydi. Ama sanki ölüme hazırlanıyor gibiymiş. Asistanını işten çıkarıp tazminatını bile ödemiş. Vasiyetini yazmış."

Erol Köse, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün ardından sanat camiasından gelen tepkiler sebebiyle, aile üyeleri görevlilerden tabutun etrafına şerit çekilmesini istedi. Ablası Meral Kekeç, sinir krizi geçirerek fenalaştı. Kızı Dijan Nazlan Köse, ağlayarak "Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" dedi.

Ölümünden önce vasiyet bırakarak "Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Köse'nin, son isteği de yerine getirildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Sabancı ile aşk tazeledi! Helikopterden paylaştı…Faruk Sabancı ile aşk tazeledi! Helikopterden paylaştı…
Son hali şaşırttı! Tam 20 kilo verdi Son hali şaşırttı! Tam 20 kilo verdi

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

