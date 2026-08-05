Ersin Arıcı, Uzak Şehir dizisi kadrosuna katıldı! Uzak Şehir ne zaman?

Yeni sezona hazırlık yapan Uzak Şehir dizisinde kadroya yeni isimler katılıyor. Usta aktör Mustafa Avkıran’ın Kartal’a, Onur Özaydın’ın Enver’e hayat vereceği diziye bir önemli oyuncu daha katıldı.
Yalı Çapkını dizisindeki etkili performansıyla adından söz ettiren ve TRT tabii’nin “Operasyon Alesta” dizisinde rol alan Ersin Arıcı Mardin’de çekilen “Uzak Şehir”in kadrosuna katıldı. Arıcı’nın “Ateş” rolüne hayat vereceği öğrenildi.
Uzak Şehir dizisi eylül ayında üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. Dizide sezon sonunda Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Ceren Moray ayrılmıştı.
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