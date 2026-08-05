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Ersin Arıcı, Uzak Şehir dizisi kadrosuna katıldı! Uzak Şehir ne zaman?

Uzak Şehir'in yeni sezonu başlamadan kadroya katılan isimler gündem olmaya devam ediyor. Mustafa Avkıran ve Onur Özaydın'ın ardından, Yalı Çapkını ile dikkat çeken Ersin Arıcı'nın da "Ateş" karakteriyle diziye dahil olması, yeni sezon hikâyesine dair merakı daha da artırdı.

Ersin Arıcı, Uzak Şehir dizisi kadrosuna katıldı! Uzak Şehir ne zaman?

Yeni sezona hazırlık yapan Uzak Şehir dizisinde kadroya yeni isimler katılıyor. Usta aktör Mustafa Avkıran’ın Kartal’a, Onur Özaydın’ın Enver’e hayat vereceği diziye bir önemli oyuncu daha katıldı.

ATEŞ ROLÜNE HAYAT VERECEK

Yalı Çapkını dizisindeki etkili performansıyla adından söz ettiren ve TRT tabii’nin “Operasyon Alesta” dizisinde rol alan Ersin Arıcı Mardin’de çekilen “Uzak Şehir”in kadrosuna katıldı. Arıcı’nın “Ateş” rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Ersin Arıcı, Uzak Şehir dizisi kadrosuna katıldı! Uzak Şehir ne zaman? 1

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UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisi eylül ayında üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. Dizide sezon sonunda Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Ceren Moray ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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