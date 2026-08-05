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Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: "Başka yenge buluruz"

Zebani Efe lakaplı Efe Beycan ile Fatma Soydaş'ın aşkları bir süre önce gündeme gelmişti. Fatma Soydaş'ın tutuklanmasının ardından Zebani Efe'nin açıklamaları duyanları şaşırttı.

Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: "Başka yenge buluruz"

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla tutuklanan fenomen Fatma Soydaş’ın özel hayatı da konuşuluyordu.

"Zebani Efe" olarak tanınan Efe Beycan ile bir süre önce birlikte olduğunu duyuran Fatma Soydaş tutuklanmadan önce öpüşme fotoğraflarının sahte olduğunu açıklamıştı.

Fatma Soydaş ın erkek arkadaşı Zebani Efe den olay sözler: "Başka yenge buluruz" 1

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Soydaş'ın tutuklanması sonrası Zebani Efe'den olay açıklama geldi. Zebani Efe konuşmasında, "Fazla abartı bir konu, hiç de gerek yoktu. Üzüldüm mü? Evet, bir zamanlar sevmiştim, üzüldüm. Ama yapabileceğim bir şey yok, görmeye gidemem çünkü görüşe ismini bize yazdırmamış. Son zamanlar aramız bozuktu, kavgalı gibiydik. Sonra olaylar bitmeden tutuklandı. Şu an durumu iyi mi değil mi bilmiyorum, kocası değilim sonuç olarak." dedi.

Fatma Soydaş ın erkek arkadaşı Zebani Efe den olay sözler: "Başka yenge buluruz" 2

"BİR YENGE GİDER BİR YENGE GELİR"

"Bence sıkıntılı bir içeriği de yoktu, niye tutuklandığını bilmiyoruz" diyen fenomen şunları söyleyerek herkesi şoke etti:

"Hâlâ aşık mısın diye soruyorsunuz; bazen seversin, bir sonu yoktur, bir yere varamazsın ve sevmezsin. 'Tutuklandı yenge' yazmışlar; sıkıntı yok kardeşim, başka yenge buluruz. Bir yenge gider, bir yenge gelir. Ne yapalım? Gider yenisini buluruz birader. Erkek adamız, bir de kızımız yok."

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Fatma Soydaş
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