İran füzesi lüks otele isabet etti! Ünlü isimler Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran da misilleme yaptı. İran'ın füzelerinden biri Dubai’deki lüks otele isabet etti. Dubai kentindeki beş yıldızlı Burj Al Araba otel görüntüleri hızla yayıldı. Patlamalar şehir genelinde duyulurken, bölgede bulunan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaptı.

Hofit Golan, Dubai’ye indikten yalnızca saatler sonra otel balkonundan roket ve patlama görüntülerini paylaştı. Golan, Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Uçuşlarımız gökyüzü kapandığı için yönlendirildikten sonra eve geldim ve Palm’in dumanla kaplandığını gördüm. Balkonumdan roketleri ve patlamaları görebiliyorum! Şehrin farklı yerlerinde de patlama sesleri duyuluyor. Lütfen güvende kalın.”

"DUBAİ'DE MAHSUR KALDIK"

İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, eşi Ercan Ramadan ile birlikte güvende olduklarını ancak oldukça endişeli olduklarını açıkladı. Çiftin Sydney’e uçması planlanıyordu ancak uçuşları iptal edildi.

Pattison, “Bu akşam Sydney’e uçacaktık. Ancak birçok kişi gibi uçuşumuz iptal edildi ve fiilen Dubai’de mahsur kaldık. Otelimizdeyiz ve güvende olduğumuz söylendi. Durum korkutucu, sosyal medyada dolaşan görüntüler de endişe verici. Sakin kalmaya çalışıyoruz ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmiyoruz” dedi.

"KORKUNÇ BİR DURUM"

Reality şov yıldızı Laura Anderson, iki yaşındaki kızı Bonnie ile birlikte Dubai’ye indikten saatler sonra yaşanan patlamaların ortasında kaldı. Anderson, “Korkunç bir durum. Bonnie ve ben iyiyiz” mesajını paylaştı.

Dubai’ye bu yıl taşınan iş insanı ve televizyon yüzü Luisa Zissman ise evinden “çok sayıda patlama sesi” duyduğunu belirtti ve BAE’de yaşayanlara “güvende kalın” çağrısı yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

“Love Island” yarışmasıyla tanınan Arabella Chi da evinin üzerinde roketlerin görüldüğü anları paylaştı.

İş insanı Petra Ecclestone ve eşi Sam Palmer’ın da çocuklarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahsur kaldığı öğrenildi.

Fenomen Sophia Peschisolido ise patlama sesini ilk kez deneyimlediğini belirterek “Bir bombanın patlama sesini duyacağımı hiç düşünmezdim. Çok korkutucu” ifadelerini kullandı.