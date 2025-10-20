Eşi "Emzirmekten vakit bulursa" demişti... İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yla gezmeye çıktı!

İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren İrem Helvacıoğlu, 1 hafta önce bebeğine kavuştu.

Babalık heyecanı yaşayan Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek."

Bir haftadır annelik heyecanı yaşayan İrem Helvacıoğlu, kızıyla yürüyüşe çıktı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Helvacıoğlu "Hadi biraz gezelim... Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl" notunu ekledi.