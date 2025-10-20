MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşi "Emzirmekten vakit bulursa" demişti... İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yla gezmeye çıktı!

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu anne oldu. Kızı Sora'yı kucağına alan oyuncudan ilk paylaşım geldi.

Eşi "Emzirmekten vakit bulursa" demişti... İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yla gezmeye çıktı!

İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren İrem Helvacıoğlu, 1 hafta önce bebeğine kavuştu.

Babalık heyecanı yaşayan Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Eşi "Emzirmekten vakit bulursa" demişti... İrem Helvacıoğlu kızı Sora yla gezmeye çıktı! 1

"Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek."

Eşi "Emzirmekten vakit bulursa" demişti... İrem Helvacıoğlu kızı Sora yla gezmeye çıktı! 2

Bir haftadır annelik heyecanı yaşayan İrem Helvacıoğlu, kızıyla yürüyüşe çıktı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Helvacıoğlu "Hadi biraz gezelim... Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl" notunu ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meğerse evliyken yakalamış! Bomba iddia: Otelde...Meğerse evliyken yakalamış! Bomba iddia: Otelde...
56 yaşındaki oyuncu derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu56 yaşındaki oyuncu derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.