Eşini darbettiği iddia edilmişti! Gözaltına alınan Şırdancı Mehmet'ten ilk açıklama geldi

Katıldığı yemek programıyla adını duyuran ve sonrasında çektiği videolar ile dikkat çeken 'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk, dün eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Çubuk'un eşinin vücudunda çok sayıda lezyon olduğu olduğu öne sürülürken; olayla ilgili olarak ifade veren Mehmet Çubuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İkili arasındaki kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtildi. Öte yandan Şırdancı Mehmet konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.
Ekol TV'ye konuşan Mehmet Çubuk şunları söyledi:
"Kavga etmedik. Biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu ama barıştık. Darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda"
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