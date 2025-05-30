Eşini darbettiği iddia edilmişti! Gözaltına alınan Şırdancı Mehmet'ten ilk açıklama geldi

Katıldığı yemek programıyla adını duyuran ve sonrasında çektiği videolar ile dikkat çeken 'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk, dün eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Çubuk'un eşinin vücudunda çok sayıda lezyon olduğu olduğu öne sürülürken; olayla ilgili olarak ifade veren Mehmet Çubuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGANIN KISKANÇLIK NEDENİYLE ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

İkili arasındaki kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtildi. Öte yandan Şırdancı Mehmet konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

"DARP OLMADI, ŞİMDİ ÇALIŞIYORUM EŞİM DE YANIMDA"

Ekol TV'ye konuşan Mehmet Çubuk şunları söyledi:



"Kavga etmedik. Biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu ama barıştık. Darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda"