Eski çocuk oyuncu Tylor Chase’in dramı: Evsiz, sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin sevilen Nickelodeon yıldızından yürek burkan görüntü geldi. Eski çocuk oyuncu Tylor Chase, ortaya çıkan viral bir video sonrası evsiz olduğunu açıklamıştı. Bu zor süreçte Chase’e en büyük destek ise dizideki eski rol arkadaşı Daniel Curtis Lee’den geldi.

36 yaşındaki Tylor Chase, Daniel Curtis Lee’nin yardımıyla Noel haftasında bir otele yerleştirildi.

Daily Mail’in elde ettiği görüntülerde, yıllar sonra bir araya gelen eski çocuk yıldızların duygusal bir sarılmayla hasret giderdiği görüldü. Lee, Chase’e sıcak ve temiz bir ortam sağladığını belirtirken, bu buluşmanın kendisi için de çok anlamlı olduğunu söyledi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Daniel Curtis Lee, sosyal medyadan destek çağrısı yaparak, rehabilitasyon gibi belirli şartlara bağlı bir güven fonu (trust) kurulmasının Chase’in hayatını yeniden toparlaması için bir adım olabileceğini söyledi.

Öte yandan Kaliforniya’nın Riverside kentindeki yetkililer, Chase’in ne zamandır sokakta yaşadığının net olarak bilinmediğini açıkladı. Riverside Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Chase’in polisle olan tüm temaslarında saygılı ve iş birliğine açık davrandığı, kendisine düzenli olarak barınma ve geçici destek seçenekleri sunulduğu belirtildi.