Eski kocasına dair sözleri çok konuşuldu! Şeyma Subaşı yeni sevgilisini paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamayla bir anda gündeme oturmuştu. 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Subaşı, aynı yıl içerisinde evliliğine son vermişti.

"Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor?" diyen Subaşı "Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan...Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı eski kocası için sosyopat da demişti. Son dönemde yeni aşka yelken açan ancak ayrılık iddiaları gündeme gelen Subaşı bu iddiaların önünü kesti.

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile sevgili olan Subaşı sevgilisiyle yemeğe çıktı. Şeyma Subaşı o anları Instagram'dan paylaştı ve ayrılık iddialarına son noktayı koydu.