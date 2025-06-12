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Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un gurur günü! Kızı Melisa liseden mezun oldu

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un kızı Melisa, lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Mehmet Okur, bu özel günde ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un gurur günü! Kızı Melisa liseden mezun oldu
Öznur Yaslı İkier

Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl mezuniyet sevinci yaşayan ünlü isimler, art arda yayınladıkları fotoğraflarla duygularını paylaşıyorlar.

Bu isimlerden biri de eski milli basketbolcu Mehmet Okur oldu. Amerika'da yaşayan eski basketbolcu Mehmet Okur'un kızı Melisa liseden mezun oldu.

Okur, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Mehmet Okur ailece yer aldıkları fotoğrafın altına şu notu düştü:

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"Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor. Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz"

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YORUM YAĞDI

Mehmet Okur'un kızı Melisa'ya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Maşallah kızımıza şansı ve yolu hep açık olsun', 'Ne güzel bir ailesiniz', 'Kızı çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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