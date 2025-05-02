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Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü! O uyurken elektrik sobası tutuştu! Son hali korkuttu

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü. Kuyucuoğlu hastaneden yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu.

Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü! O uyurken elektrik sobası tutuştu! Son hali korkuttu
Öznur Yaslı İkier

Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu.

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Senem Kuyucuoğlu sargılar içerisindeki halini yayınlayarak "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" ifadelerini kullandı.

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SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Senem Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

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Senem Kuyucuoğlu
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