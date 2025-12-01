Eski X Factor yıldızı adını değiştirip 'şifacı' oldu! Bambaşka birine dönüştü

Bir dönemin popüler X Factor yarışmacısı Mason Noise, aradan geçen 10 yılın ardından spiritüel bir şifacıya dönüşerek adeta tanınmaz hale geldi. 2015 yılında ITV’nin yetenek yarışmasında boy gösteren rapçi Mason Noise (gerçek adı Mason Binnell), şimdi bambaşka bir hayat sürüyor.

Yarışmada Nick Grimshaw’ın mentorluğunu üstlendiği Mason, adını Matreya olarak değiştirdi; şık yelekler ve şapkalar ise yerini uzun bir sakala, akışkan kaftanlara ve yüz boyalarına bıraktı.

Matreya, kendini artık “Reiki şifacısı ve içsel keşif yolcusu” olarak tanımlıyor. Bununla birlikte müzik tutkusundan kopmuyor ve yeni kimliğiyle tekrar sahnelere dönerek turlara çıkıyor.

The Sun’a göre Matreya, Budist prensipleri benimsiyor, meditasyon yapıyor.