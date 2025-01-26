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  4. Esme gitti taze kan geldi! Deha'ya Kuduz’un sağ kolu Harun geliyor

Esme gitti taze kan geldi! Deha'ya Kuduz’un sağ kolu Harun geliyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 10:45
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Deha dizisi son günlerde gündemden düşmüyor. Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı. Diziye taze kan geldi. Deha'ya bakın son olarak hangi oyuncu katıldı.

Esme gitti taze kan geldi! Deha'ya Kuduz’un sağ kolu Harun geliyor

Show TV’nin pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi Deha’da hikâyede çarpıcı değişiklikler yaşanacak. Deha'da Esme'nin diziye veda etmesi seyirciden tepki gördü. Ahsen Eroğlu fanları "Bizim için dizi final yaptı" yorumlarında bulundu.

Aras Bulut İynemli’nin hayat verdiği Devran’ın dönüşümü ve Esma’nın vedasıyla beraber hikâyede heyecan verici yepyeni gelişmeler yaşanacak.

Son olarak Deha'ya Emir Benderlioğlu “Kuduz” karakteriyle katılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Damla Serim’in yönettiği dizide bu hafta da Kuduz’un sağ kolu Harun hikâyeye dahil oluyor.

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Harun rolünü Yahya Alp Demiray canlandırıyor. Demiray daha önce Yargı ve Çukur dizisinde rol almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Deha
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